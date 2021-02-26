3 مباريات في الجولة 13 لـ «أقوياء اليد»

المصدر: دبي- فائز بجبوج

تقام اليوم 3 مباريات في انطلاق الجولة 13 لدوري «أقوياء اليد»، ويلعب النصر مع مليحة، ودبا الحصن مع الظفرة، والعين مع الوحدة، ويطمح فريق مليحة إلى العودة من قلعة «العميد» محققاً النصر للوصول إلى 30 نقطة والمركز الثاني في ظل غياب شباب الأهلي الوصيف بـ 28 نقطة عن الجولة.

وفي الوقت نفسه يسعى النصر لتعويض خسارته المفاجئة أمام العين 23 - 26 والتي تراجع على إثرها للمركز السادس برصيد 22 نقطة.

وتشهد الجولة موقعة ثانية من العيار الثقيل بين دبا الحصن الثامن برصيد 15 نقطة والظفرة العاشر برصيد 13 نقطة، ويسعى الطرفان للهروب من القاع.

ويحرص «الزعيم» (الرابع برصيد 24 نقطة) في مواجهته أمام الوحدة (التاسع برصيد 14 نقطة) لمواصلة مشواره الناجح وتحقيق فوز جديد.

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