الدنماركي فينغارد يخطف لقب المرحلة الخامسة لطواف الإمارات

المصدر: الفجيرة-عدنان الغربي

خطف الدنماركي جوناس فينغارد دراج فريق جامبو فيزما الهولندي لقب المرحلة الخامسة من طواف الإمارات 2021، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، التي أقيمت، اليوم، بين الفجيرة و جبل جيس.

وجاء تتويج فينغارد بلقب المرحلة التي جاءت تحت شعار "لاشيء مستحيل" بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 170 كلم في 4 ساعات و19 دقيقة و8 ثوان، وعقب صراع قوي في مرحلة الصعود الأخيرة إلى قمة جبل الجيس من أبرز الدراجين والفرق المحترفة على مستوى العالم المشاركين في النسخة الحالية للطواف وخاصة الكازخستاني أليكسي لوتسينكو دراج فريق أستانا الذي انفرد عن الكوكبة وقاد السباق لمسافة طويلة قبل أن يتراجع في الأمتار الأخيرة.

وانتزع فينغارد المركز الأول بفارق 3 ثوان عن السلوفيني تادي بوغاتشر دراج فريق الإمارات الذي جاء في المركز الثاني وعن البريطاني آدم ياتس دراج فريق اينيوس الذي حصل على المركز الثالث، فيما احتل الكولمبي سيرجيو أيغيتا دراج فريق أي اف اديوكيشن الأمريكي المركز الرابع و البرتغالي جواو ألميدا دراج فريق كويك ستيب المركز الخامس و حل الاٍسترالي نيكولاس شولتز دراج فريق بايك اكسشينج في المركز السادس.

انطلقت المرحلة الخامسة من نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بعد أن منح الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي شارة البداية بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، في اتجاه ساحل الفجيرة مرورا بعدد من المعالم السياحية والتاريخية في هذه المنطقة بداية من شاطئ العقة وقلعة الفجيرة ومسجد البدية وقلعة البثنة وجبال الحجر قبل أن ينتهي السباق على جبل جيس على ارتفاع 1491 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وتعد هذه المرحلة من أصعب المراحل في الصعود في الطواف.

وبنهاية هذه المرحلة، واصل تادي بوغاتشر دراج فريق الإمارات بطل طواف فرنسا 2020 تصدره الترتيب العام للطواف بزمن قدره 17 ساعة و9 دقائق و25 ثانية، ونجح في توسيع الفارق بينه وبين ملاحقه البريطاني آدم ياتس إلى 45 ثانية، ليقترب أكثر فأكثر نحو التتويج بلقب النسخة الثالثة للطواف.

ولم يطرأ أي تغيير على بقية المراكز، حيث استمر البرتغالي جواو ألميدا دراج فريق كويك ستيب في المركز الثالث في الترتيب العام لكن بفارق أكبر يقدر بـ1.12 دقيقة عن بوجاتشار، وكذلك احتفظ الأسترالي كريس هاربر دراج فريق جامبو فيزما بالمركز الرابع بفارق 1.54 دقيقة عن المركز الأول و حل الأمريكي بويليس نيلسون دراج فريق بايك اكسشينج في المركز الخامس بفارق 1.56 دقيقة.

كما احتفظ بوجاتشر بالقميص الأحمر في نهاية المرحلة الخامسة لمتصدر الطواف بالزمن برعاية أدنوك، وعلى القميص الأبيض لأفضل دراج شاب برعاية نخيل، كما استعاد القميص الأخضر للمتصدر بالنقاط برعاية اتصالات فيما خطف البلجيكي توماس دي جندت دراج فريق لوتو سوتودال القميص الأسود المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة برعاية طيران أبوظبي.

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