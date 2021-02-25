الشارقة الرياضي يناقش مشروع المدينة الأولمبية

المصدر: وام

ناقشت لجنة الألعاب الفردية بمجلس الشارقة الرياضي مشروع الشارقة مدينة رياضية أولمبية وملف اللاعبين الموهوبين والترتيب لتسجيل زيارات لأندية الإمارة الباسمة وعدد من المواضيع و التوصيات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقدته بمقر اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برئاسة عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس وحضور الأعضاء مي موسى العامري وبخيت سعيد القرص وأحمد إبراهيم الطيب وخالد الريسي وعبدالله الهاجري ومحمد شلش مقرر اللجنة.

وقال عبدالملك جاني انه تم اعتماد جدول زيارات أندية الحمرية والبطائح وخورفكان والذيد والمدام ومليحة واتحاد كلباء ودبا الحصن ورياضات الدفاع عن النفس خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع لجنة اكتشاف النشء، كما أوصت اللجنة بتحديد الأنشطة التي يمكن إقامة مسابقات مشتركة فيها بين الأندية بعد الانتهاء من الزيارات.

كما تم التطرق إلى ملف اللاعبين الموهوبين والتوصية بحضور منسق من إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس لإجتماعات اللجنة والتنسيق لمختلف المشاريع والمبادرات قبل العرض على مجلس الإدارة، كما ناقشت اللجنة مشروع الشارقة مدينة رياضية أولمبية تتضمن أهم المعايير مثل المرافق الرياضية والمنشآت والملاعب والمتطوعين والمرافقين والإعلام ووسائل الاتصال وأنواع المسابقات والبطولات واللجان المنظمة والجوانب الصحية واللوجستية.

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