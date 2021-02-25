انطلاق المرحلة الخامسة لطواف الدراجات الهوائية من الفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

شهد كورنيش إمارة الفجيرة انطلاقة المرحلة الخامسة من طواف الإمارات للدراجات الهوائية والتي جاءت تحت شعار "لاشيء مستحيل" ، وذلك بحضور شخصيات بارزة حيث تقدم الحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية مستضيف الجولة الخامسة من سباق الدراجات، إلى جانب سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وأحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، والعقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة.

وقام الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي بإطلاق ضربة البداية إيذانا بانطلاقة المرحلة الخامسة والتي ستمر عبر مدينة دبا الفجيرة وتختتم في جبل جيس بإمارة رأس الخيمة بمسافة تقدر بنحو 170 كيلومتراً .

من جانبه عبر أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للرياضات البحرية عن سعادته باختيار كورنيش النادي مقرا لبداية المرحلة الخامسة، موجها الشكر للقائمين والمنظمين لطواف الإمارات للدراجات الهوائية والذي بات حدثا يترقبه الجميع في فبراير من كل عام.

وأشار إلى أن الحدث يعد إضافة جديدة لإمارة الفجيرة ويروج سياحياً للإمارة، وذلك باستقبال هذا العدد الكبير من المتسابقين العالميين.

بدوره أكد العقيد صالح محمد الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة، انسيابية الطواف دون حدوث أي إصابات أو عوائق، لافتاً إلى التنظيم الجيد للطواف الذي أقيم في أجواء خريفية رائعة سهل من مهمة المتسابقين.

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