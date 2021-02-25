«دولية فزاع للقوس » تنطلق بـ «الإقصائيات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، انطلقت أول من أمس بملعب نادي دبي لأصحاب الهمم النسخة السابعة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم لأصحاب الهمم «ثاني بطولات 2021» بمسابقات «الإقصائيات» بمشاركة 11 دولة هي سلوفاكيا، الجزائر، فرنسا، الهند، إيران، كازاخستان، رومانيا، روسيا، تركيا، أوكرانيا، إضافة إلى الإمارات مستضيفة الحدث وفق أعلى المعايير الاحترازية العالمية والبروتوكول الطبي.

ووجه حسن المزروعي أمين عام اتحاد القوس والسهم كلمة ترحيبية قبل ضربة البداية موجهاً الشكر إلى الوفود التي تواجدت في هذا الحدث العالمي المهم رغم كل الظروف الاستثنائية التي تواجه العالم ولاسيما اللاعبين الذين يتطلعون لحجز مقعدهم في «بارالمبية» طوكيو.

كما وجه دومينيك أولمان رئيس لجنة الإعاقة بالاتحاد الدولي للقوس والسهم في كلمته الشكر إلى اللجنة المنظمة على استضافة حدث بحجم «بطولة فزاع»، رغم صعوبة تنظيم مثل هذه البطولات في العالم بسبب «الجائحة».

وفي مبادرة حظيت بالإشادة، قدمت اللجنة المنظمة فيلماً تسجيلياً عن مشاركات وإنجازات جمال البدواوي لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم ومنتخبنا للقوس والسهم، الذي يغيب عن الظهور في هذه النسخة، حيث يعاني من وعكة صحية.

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