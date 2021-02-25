الكربي يتألق في كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انطلقت أمس، فعاليات النسخة العاشرة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، التي ينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، على ميدان نادي أبوظبي للفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبمساندة ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة لونجين ـ راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، في منافسة دولية للفرسان الأشبال، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها الدولي الألماني فولكر سميت، بحواجز بلغ ارتفاعها «110» سم، وتنافس فيها 11 فارساً وفارسة، أكمل 5 فرسان المسار دون خطأ، وكان فارسنا الشبل مبخوت عويضة الكربي على موعد مع فوز جديد بجائزة المركز الأول، بعد إكمال الجولة في زمن سريع جداً بصحبة الجواد «زاندوكان سي» بلغ «52.68» ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الشبل السوري الفارس صبري بادنكي، وأكمل الجولة مع الجواد «إن ستايل» في زمن بلغ «57.88» ثانية، ومواطنه الشبل ليث غريب توّج بجائزة المركز الثالث على صهوة الفرس «كابيتولا اس آر زد» والزمن «59.15» ثانية.

وتتواصل منافسات البطولة في يومها الأول، وتقام خلال الفترة المسائية أولى منافسات بطولة الكأس من فئة الثلاث نجوم، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز، يبلغ ارتفاعها «130» سم، برعاية اتحاد الفروسية، وتعقبها المنافسة التأهيلية للمشاركة في منافسة الختام على جائزة لونجين الكبرى مساء غد الجمعة، والمنافسة التأهيلية بمواصفات الجولة الواحدة، ويصمم مسارها بحواجز، يبلغ ارتفاعها «150» سم.

نجاح

وفي أول أشواط بطولة النجمة الواحدة والخاصة بخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات على حواجز «125» سم، وللخيول عمر 7 سنوات على حواجز ارتفاعها «135» سم، برعاية نادي أبوظبي للفروسية، تنافس فيه 13 من الفرسان، نجح 9 منهم في إكمال الجولة دون خطأ، وتألق الفارس السوري شادي غريب مع الجواد «أليت دو بونتس» «7» سنوات، ونال «أليت» الفوز بصدارة الشوط بعد إكماله الجولة في زمن سريع بلغ «55.63» ثانية، وذهبت جائزة المركز الثاني إلى الفارسة الدنماركية تينا لوند في قيادة الجواد «إيفن فلو اتش بي آر» «7 سنوات»، بسلاسة نحو الحاجز الأخير، منهية الجولة في زمن بلغ «59.04» ثانية، وحل ثالثاً الفارس سالم أحمد السويدي بالجواد «كووبر» «6 سنوات»، وأكمل معه الجولة في زمن بلغ «59.27» ثانية.

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