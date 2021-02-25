بوجسيم: لقب خبير يتطلب مؤهلات

المصدر: دبي- العوضي النمر

تساءل المونديالي علي بوجسيم مستشار لجنة الحكام في اتحاد الكرة، على أي أساس يتم إطلاق مسمى خبراء التحكيم على بعض الأشخاص الذين يقومون بتحليل أداء وقرارات الحكام في القنوات التلفزيونية، دون أن يكون لديهم دورات تأهيلية ودراية بكل ما يستجد في مجال التحكيم، ومستوياتهم في اللغة الإنجليزية ضعيفة، وقال: نرغب في معرفة معنى مسمى خبير تحكيم، وهم أصلاً ليس لديهم متابعة لكل ما يستجد من عالم التحكيم.

وذكر في مداخلة له مع الزميل عدنان حمد في قناة دبي الرياضية، أن الأخطاء التحكمية موجودة دائماً في كل المباريات والبطولات، ولكنها تخضع للتقدير. وعن الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة شباب الأهلي مع بني ياس، والشارقة مع النصر، أفاد بأن لجنة الحكام قامت بعرض الحالات المثيرة للجدل في مباراتي نصف نهائي كأس رئيس الدولة، على عدد من الحكام في عدد من الاتحادات الدولية، لافتاً إلى أن آراء الحكام جاءت متوافقة مع القرارات التي اتخذها كل من حكام المباراتين.

وأبدى علي بوجسيم رضاه عن التحكيم الإماراتي، قائلاً: إن هناك جهوداً تبذل للارتقاء بالتحكيم، وإن التحكيم الإماراتي شرفنا في مونديال الأندية، والعديد من البطولات الدولية والقارية، وشخصياً، أتمنى أن يتم تدارك الأخطاء.

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