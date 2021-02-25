2000 لاعب في شطرنج العرب وأفريقيا اليوم

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

يدشّن 2000 لاعب ولاعبة من جميع الفئات العمرية بطولة العرب وأفريقيا للشطرنج «عن بُعد»، والتي ينظمها الاتحاد العربي للشطرنج، وهي أول بطولة دولية من نوعها على المستوى العالمي.

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج أن البطولة تعد أول الفعاليات الرسمية ضمن أجندة برنامج نشاط الاتحاد العربي لعام 2021، وتقام خلال الفترة من 25 حتى 27 فبراير الجاري، وعلى ثلاث مراحل، مشيراً إلى أنها فرصة مهمة للاعبين العرب للاحتكاك مع نجوم القارة الأفريقية.

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