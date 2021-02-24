العواني: شكراً لكل القائمين على طواف الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

وجه عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، الشكر إلى جميع القائمين على مرحلة رأس الخيمة من طواف الإمارات، وتوجه بشكر خاص إلى رجال الشرطة لدورهم الحيوي في كل المراحل والمتطوعين الذين يقدمون جهداً كبيراً، خاصة أن عملهم لا يقتصر فقط على هذه المرحلة بل ممتد إلى مرحلة الفجيرة جبل جيس، وهو جهد مضاعف لهم. وقال: «مرحلة رأس الخيمة أبهرت الجميع ليس فقط لأنه تمر بمناطق سياحية ومعالم تاريخية عريقة لهذه المنطقة بل لأنها أيضاً مرحلة مسبار الأمل، ذلك الإنجاز التاريخي الذي حققته دولتنا في الفضاء الخارجي، ورغم أن مرحلة جزيرة المرجان هي الأطول بالنسبة لمراحل السباق فإنها ممتعة لجميع الدراجين والانطباعات كانت مبهرة».



ترويج سياحي

أعرب عبدالله راشد العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، عن سعادته بانطلاق المرحلة الرابعة من طواف الإمارات من جزيرة المرجان التي تعد إحدى المعالم السياحية ليس فقط في إمارة رأس الخيمة بل في الإمارات، وقال: «المشاركة في حدث العالم بحجم الطواف يمثل ترويجاً سياحياً كبيراً للإمارات بشكل عام وأيضاً جزيرة المرجان بشكل خاص، وكانت استعداداتنا كبيرة للحدث لأننا ندرك مدى أهميته، بالإضافة إلى أن اللجنة المنظمة للطواف تتعامل مع المراحل باحترافية عالية، وهو تأكيد على أن كوادرنا الوطنية قادرة على تحقيق تنظيم أكبر الأحداث العالمية، ونشكر مجلس أبوظبي الرياضي على كل ما يقدمونه في كل المراحل ونسعد دائماً بأن نكون جزءاً من الحدث العالمي».

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