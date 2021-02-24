«وسام» العمري على قمة الثنايا البكار وبالمرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أقيمت على تحفة ميادين الهجن العربية بالمرموم ظهر أمس تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل وذلك ضمن سباقات المرموم، حيث تنافست النخبة على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

ونجحت «وسام» المملوكة لسعيد علي سليم سليمان العمري في الحصول على صدارة الثنايا البكار المحليات في توقيت وقدره 12:45:5 دقيقة.. وبالمقابل كسبت «راهيه» التحدي الثاني للثنايا البكار المهجنات لتهدي مالكها بطي سيف سعيد السبوسي ناموساً غالياً في زمن بلغ 12:35:9 دقيقة.

وحمل الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات عنوان شعار منصور صالح علي الحميري والذي قدم «مريع» على القمة في توقيت وقدره 12:56:7 دقيقة، وتمكن «لطام» ملك عبيد سالم عمير الكتبي من وضع اسمه على مقدمة الجعدان المهجنات في الشوط الرابع وذلك في فترة زمنية بلغت 12:48:0 دقيقة.

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