شرطة دبي تتوج بالدرع العام لبطولة الرماية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حصد فريق القيادة العامة لشرطة دبي، المركز الأول لبطولة الشرطة للرماية في دورتها الـ 39، التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، واستضافتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، بميادين الرماية بالخضيرة، فيما جاء فريق قيادة قوات الأمن الخاصة بالمركز الثاني، وحل فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة بالمركز الثالث.

شهد الحفل الختامي، أمس، الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، والعميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد خالد علي شهيل نائب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي، والمديرين العامّين بشرطة الشارقة، وعدد من كبار الضباط بقيادات الشرطة بوزارة الداخلية.

شارك في البطولة، التي انطلقت 15 فبراير الجاري «450» رامٍ ورامية، يمثلون «11» فريقاً من مختلف القيادات الشرطية والأمنية بوزارة الداخلية.

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