5 من أبطال محاربي الإمارات يوقعون عقوداً احترافية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولات محاربي الإمارات عن توقيع عقود احتراف حصرية مع الخماسي الأبرز في الألعاب القتالية المختلطة، الأردني نورس أبزخ، والفلسطيني عمر حسين والكاميروني وجوريس ديا، والمغربي وإكزافير علوي بطل وزن الديك، والسوري طارق سليمان بطل وزن خفيف الثقيل، بعقد يمتد إلى عامين.

وأكد فؤاد درويش المدير التنفيذي لبالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات، في المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البطولة على احتضان وتبني وإبراز المواهب المميزة في مجال الرياضات القتالية المختلطة، وتوفير منصة عالمية لتنميتها وإبرازها.

وقال درويش إن الإدارة العليا لمنظمة «محاربي الإمارات» برئاسة عبد المنعم الهاشمي رئيس مجلس إدارة بالمز الرياضية رأت توقيع عقود احتراف مع الأبطال الخمسة الذين قدموا مشاركات لامعة في النسخ السابقة بهدف التطوير وتأكيد الاهتمام باللعبة، مشيراً إلى أن عقود الرعاية ستتواصل في الفترة المقبلة.

نجاح كبير

وأشار فؤاد درويش إلى أن «محاربي الإمارات» حققت نجاحاً كبيراً، خصوصاً في الفترة الأخيرة نتيجة الاهتمام والدعم، وأضاف: النجاح الذي تحقق سابقاً ساهم للبطولة في حجز مكانة فريدة بين رصيفاتها في العالم من خلال السمعة التي اكتسبتها خلال عامين منذ إعادة إطلاقها بحلة جديدة، حتى وجدت الإشادة من مسؤولي اللعبة وجمهورها في العالم، بعد أن تم تنظيم 12 نسخة باحترافية عالية جذبت اهتمام جميع المقاتلين في العالم.

وأكد درويش أن هذا النجاح بفضل الدعم اللامحدود الذي تحظى به البطولة من القيادة الرشيدة والمساندة والتعاون المثمر من قبل القيادات الرياضية بالدولة وتوجه بالشكر والتقدير إلى لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على تسهيل إجراءات تنفيذ وإقامة مجموعة من النسخ المميزة للبطولة منذ تفشي وباء كورونا.

بدوره أكد السوري طارق سليمان سعادته بتوقيع عقد الرعاية مع محاربي الإمارات، معتبراً أن هذه الخطوة هي توطيد وإعلان للعلامة المميزة بينه والمقاتلين الآخرين، وقال: نحن جزء من عائلة المنصة العالمية التي أصبحت رقماً صعباً في مجال الألعاب القتالية، وباتت مكان إشادة من جميع منتسبي اللعبة والإعلام العالمي، ونعد بأن نقدم الأفضل في المرحلة المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز