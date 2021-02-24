«اليد» يعلن برنامج موسم السيدات

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد عن روزنامة بطولات موسم سيدات اليد 2020- 2021، والذي يتضمن بطولتي الدوري العام وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وستشارك في الدوري العام أربعة فرق وهي النصر والجزيرة والعميد والدولي (DHC).

وستنطلق منافسات بطولة الدوري العام بعد غدٍ بمباراتين.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دورين، ووضعت لجنة المسابقات عدداً من الشروط للمشاركة في البطولة، ومنها: أن لا تكون اللاعبة مسجلة في أي نادٍ آخر سواء في لعبة جماعية أم فردية، كما يسمح للمحترفات بتسديد رميات الجزاء، على أن يكون زمن المباراة 60 دقيقة على شوطين.

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