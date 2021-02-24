نتائج منطقية في انطلاق «إياب» رجال اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

جاءت نتائج الجولة الثانية عشرة والأولى في الدور الثاني «إياب» في بطولة دوري رجال اليد منطقية، ولم يشهد ختام الجولة التي أقيمت أول من أمس أي تغير يذكر بترتيب الأندية، حيث حافظ فريق الشارقة على الصدارة برصيد 33 بعد فوزه العريض على الوصل بعقر داره وبنتيجة 34- 22، وحافظ شباب الأهلي على وصافة البطولة رافعاً رصيده إلى 28 نقطة عقب فوزه على ضيفه فريق بني ياس 29- 20، ليستمر بني ياس بموقعه الأخير بعد أن توقف رصيده عند 13 نقطة، واحتل فريق مليحة حالياً المركز الثالث برصيد 27 نقطة عقب فوزه على ضيفه فريق دبا الحصن 29- 25، ويتوقف رصيد دبا الحصن عند 15 نقطة وضعته بالمركز الثامن.

واحتل النصر المركز السادس برصيد 22 نقطة عقب فوزه على ضيفه الوحدة 34- 29، وظل الوحدة بمركزه التاسع برصيد 14 نقطة، واختتمت الجولة بفوز فريق الجزيرة على الظفرة 34- 29، ليحتل المركز السابع برصيد 16 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة، بينما ظل الظفرة في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن بني ياس الأخير.

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