سام بينيت بطل مرحلة "مسبار الأمل" في طواف الإمارات

المصدر: دبي –عدنان الغربي

انتزع الايرلندي سام بينيت دراج فريق ديكوينك كويك ستيب البلجيكي لقب المرحلة الرابعة من طواف الإمارات 2021، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، التي أقيمت، اليوم، في إمارة رأس الخيمة مرورا بأم القيوين.

وتوج سام بينيت بلقب المرحلة "مسبار الأمل" بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 204 كلم في 4 ساعات و51 دقيقة و51 ثانية، وسط منافسة قوية في الكيلومترات الأخيرة للمرحلة من أبرز الدراجين والفرق المحترفة على مستوى العالم المشاركين في النسخة الحالية للطواف وفي مقدمتهم الهولندي ديفيد ديكر دراج فريق جامبو فيزما الذي جاء في المركز الثاني والأسترالي كاليب ايوان دراج فريق لوتو سودال البلجيكي صاحب المركز الثالث والإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كوفيديس الفرنسي الذي انهى السباق في المركز الرابع و الإيطالي ماتيو موشيتي من فريق تريك سيجافريدو الأمريكي في المركز الخامس.

واحتفظ السلوفيني تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات بطل طواف فرنسا 2020 على صدارة الترتيب العام للطواف زمن قدره 12 ساعة و50 دقيقة و21 ثانية، بعد أن نجح في الحفاظ على فارق 43 ثانية التي تفصله عن ملاحقه المباشر البريطاني آدم ياتس دراج فريق اينيوس فيما حل البرتغالي جواو ألميدا دراج فريق كويك ستيب في المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 1.03 دقيقة عن بوجاتشار، وجاء الأسترالي كريس هاربر دراج فريق جامبو فيزما بالمركز الرابع بفارق 1.43 دقيقة عن المركز الأول.

كما احتفظ بوجاتشر الذي اقترب من التتويج بلقب طواف الإمارات على القميص الأحمر في نهاية المرحلة الرابعة بالقميص الأحمر لمتصدر الطواف بالزمن برعاية أدنوك، وعلى القميص الأبيض لأفضل دراج شاب برعاية نخيل فيما خطف منه الهولندي ديفيد ديكر القميص الأخضر للمتصدر بالنقاط برعاية اتصالات و انتزع توني جالوبين دراج فريق "أي جي 2 آر سيتروين الفرنسي"، القميص الأسود المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة برعاية طيران أبوظبي بعد أن رفع رصيده في المركز الأول بـ17 نقطة متقدما على جواو ألميدا الذي حل ثانيا بـ16 نقطة ثم ديفيد ديكر ثالثا بـ11 نقطة.

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