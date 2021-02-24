"طواف الإمارات" يمر بأشهر المعالم السياحية في مرحلة دبي لمسافة 165 كلم

المصدر: وام

تنطلق في الساعة 12:00 من ظهر بعد غد الجمعة المرحلة السادسة من طواف الإمارات "مرحلة دبي" من "جزر ديرة" ويعبر أبرز الشوارع في دبي مرورا بأشهر المعالم السياحية بالإمارة لمسافة 165 كيلومترا ليصل إلى نقطة النهائية في "نخلة جميرا" وسيكون هناك إشغال جزئي للطرق والشوارع التي يمر منها موكب الطواف والتي تنتهي بمجرد انتقال الموكب من كل قطاع.

ويبدأ الإشغال الجزئي للطريق من شارع "الخليج" وشارع "الكورنيش" من الساعة 12:30 ظهرا ويستمر حتى الساعة 12:55 وينتقل الطواف إلى شارع "بني ياس" من الساعة 12:50 ويواصل إلى شارع "الشيخ راشد" ويكمل في شارع "الرباط" ومنه إلى شارع "ند الحمر" وشارع "رأس الخور" في الساعة 1:15 ظهرا ثم ينتقل الطواف إلى شارع "دبي - العين" وشارع "ميدان" وشارع "الحديقة" بجوار "حديقة الصفا" وسيتم إشغال الطريق في هذه الشوارع من الساعة 1:10 إلى الساعة 1:26.

وسيكون الإشغال الجزئي في شارع "الوصل" وشارع "الثنية" وشارع "جميرا" مرورا بـ "برج العرب" من الساعة 1:20 إلى الساعة 1:40 ويبدأ الإشغال الجزئي للطريق في شارع "الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود" باتجاه "جبل علي" مرورا بـ "دبي هاربور" وفي خلفيتهم عجلة "عين دبي" الشهيرة من الساعة 1:35 حتى الساعة 2:05 وسيتم الإشغال الجزئي في شوارع "جرن" و"السبخة" و"الخيل الأول" و"الورود 3 " و"الأصايل" و"حصة" مرورا بـ "مدينة دبي الرياضية" ووصولا إلى شارع الشيخ "زايد بن حمدان" من الساعة 2:00 حتى الساعة 2:40.

ويبدأ الإشغال الجزئي في شارعي "القدرة" و"سيح السلم" من الساعة 2:35 حتى الساعة 3:55 ثم يعود الطواف مرة أخرى من شارع "القدرة" إلى شارع "أم سقيم" ومنه إلى شارع "حصة" ليكون الإشغال خلال الشوارع الثلاثة من الساعة 3:50 إلى الساعة 4:20 وينتقل الطواف إلى المحطة النهائية في شارع "نخلة جميرا" مرورا بمنطقة "ذا بوينت" وصولا إلى فندق "أتلانتس" وسيكون الإشغال الجزئي في جزيرة النخلة من الساعة 4:15 حتى الساعة 4:35 مساء.

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