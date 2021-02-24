أريج مطبقاني.. أول سعودية تترأس اتحاداً رياضياً أولمبياً

المصدر: البيان الإلكتروني

دخلت أريج مطبقاني، تاريخ الرياضة السعودية بصفتها أول امرأة ترأس اتحاداً أولمبياً ممارساً، بعد أن تمت تزكيتها لرئاسة اتحاد التنس.

ويعد مجلس إداراتها هو الأول في تاريخ الرياضة السعودية الذي يضم غالبية عظمى من السيدات، حيث يضم مجلس إداراتها 4 سيدات ورجلين. فقد ضمت قائمتها كلاً من: بدر هشام رضي، وشريفة السديري، وفاطمة باطوق، ولما السليمان، وحمد الزامل، ووهدان القاضي، وطارق بن زيدان. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وعبرت أريج مطبقاني عن فخرها واعتزازها بكونها أول سعودية تترأس اتحاداً أولمبياً ممارساً، وقالت: أشكر وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي، وجميع من وقف معي واختارني لهذا المنصب.

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