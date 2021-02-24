باو غاسول يعود إلى صفوف برشلونة بعد غياب 20 سنة

المصدر: أ ف ب

سيعود لاعب الارتكاز الإسباني المخضرم باو غاسول (40 عاما) الى صفوف برشلونة، الذي شهد انطلاقته قبل 20 عاما، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي، كما أعلن اللاعب والنادي الكاتالوني أمس الثلاثاء.

وأصدر برشلونة بيانا أكد فيه بان "باو غاسول يعود الى برشلونة وسيبقى حتى 30 يونيو 2021".

أما اللاعب، فقال في حسابه على تويتر "أنا سعيد جدا للعودة الى منزلي والانخراط بصفوف فريق برشلونة لكرة السلة قريبا جدا. أريد وضع خبرتي بتصرف النادي في هذه الفترة الحاسمة من الموسم".

وكشفت الصحف الإسبانية، بان برشلونة الذي كان يبحث عن لاعب ارتكاز طوال الصيف الماضي، تابع تعافي غاسول فارع الطول (216 سنتم) من كسر في ساقه أبعده عن الملاعب لنحو عامين قبل أن يعرض عليه الانضمام الى صفوفه.

وسيلعب غاسول باشراف المدرب الليتواني ساروناس ياسيكيفيسيوس الذي سبق له اللعب تحت قيادته مطلع الألفية، كما سينضم الى نيكولا ميروتيتش الذي لعب معه في صفوف شيكاغو بولز وميلووكي باكس في الدوري الاميركي للمحترفين.

ويستطيع غاسول خوض الدوري الاوروبي في صفوف برشلونة في حال تم تسجيله قبل 24 فبراير الحالي.

وكان غاسول افضل لاعب إسباني في التاريخ، انضم الى برشلونة بعمر السادسة عشرة العام 1996 قبل إن يتركه عام 2001 لينضم الى صفوف ممفيس غريزليز في الدوري الاميركي، حيث امضى في صفوفه 7 سنوات، انتقل بعدها الى لوس انجليس ليكرز (2008-2014) حيث لعب الى جانب الاسطورة الراحل كوبي براينت وتوج بطلا معه عامي 2009 و2010، وثم مع سان انتونيو سبيرز (2016-2019) وميلووكي باكس لعام واحد عام 2019.

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