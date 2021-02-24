الهلال السوداني ممتعض من غياب الجمهور

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

هاجم نادي الهلال، قرار السلطات الصحية السودانية، بحرمانه من حضور الجماهير مباراته أمام مازيمبي الكونغولي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الهلال على لسان نائب الأمين العام إسماعيل عثمان: الأمانة العامة للنادي تسلمت خطاباً صادراً من وزارة الصحة عبر والي ولاية الخرطوم، بعدم السماح لنا بدخول الجماهير أمام مازيمبي اليوم، موضحاً أنهم في لجنة التطبيع، كانوا يمنون النفس بحضور الجماهير، مشيراً إلى أن طلبهم كان بتمكين عدد قليل جداً أقل من 1% من سعة الاستاد بالحضور.

وأضاف: كنا بحاجة للدافع المعنوي من اللاعب رقم واحد، وهو الجماهير، لكننا لم نتوقع هذا الخطاب، لأننا نعلم جيداً انحسار فيروس كورونا بالسودان، السلطات الصحية تكيل بمكيالين، لا سيما وأننا جميعاً نشاهد الحشود الكثيفة بالندوات.

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