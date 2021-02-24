بوعصيبة: أتوقع مزيداً من الانتصارات لفريق الإمارات

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

أشاد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية بنجاحات فريق الإمارات في الطواف، معتبراً قيادة السلوفيني تادي بوغاتشار من فريق الإمارات لصدارة طواف الإمارات 2021، خير بداية للفريق الذي يتوقع منه المزيد من الانتصارات والنتائج الطيبة، خلال مراحل الطواف. وأضاف: متابعتي الدقيقة لمستوى السلوفيني تادي بوجاتشار، خلال الفترة الأخيرة وتحديداً بعد فوزه بطواف فرنسا الأخير جعلتني أتوقع أن يكون لهذا الدراج رغم صغر سنه كلمة في طواف الإمارات الحالي.

كما أكد أن الطواف سيشهد مزيداً من النتائج الطيبة لدراجي فريق الإمارات، خلال المراحل المقبلة من الطواف، كما سيشهد ميلاد نجوم وأبطال جدد. وأشاد بوعصيبة بالمستوى الرائع لتنظيم الحدث من قبل اللجنة المنظمة متمثلة في كل المجالس الرياضية على مستوى الدولة، متوقعاً نسخة استثنائية تبهر العالم.

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