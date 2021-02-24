اليبهوني: «الإمارات» سيكمل المشوار حتى الفوز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تقدم مطر سهيل اليبهوني، رئيس مجلس إدارة فريق الإمارات للدراجات الهوائية، بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات على فوز الفريق بالجولة الثالثة من طواف الإمارات عبر دراج الفريق تادي بوغاتشار، وأكد اليبهوني أن هذا التفوق ليس نهاية المطاف، وأن الفريق سيكمل المشوار حتى النهاية للفوز بالطواف.

وقال اليبهوني: فريق الإمارات ولد بطلاً بفضل الدعم والتشجيع الذي وجده، وبدعم الشركات الراعية، وبوجود دراجين وكادر فني، وبهذا الجهد نجحنا في الوصول بالفريق الشاب إلى أن يكون بين النخبة في العالم، ومنذ نهاية طواف فرنسا بدأنا العمل والتحضير لطواف الإمارات أول سباقات الموسم العالمي من أجل تحقيق أفضل النتائج، وهذا أقل شيء نقدمه للإمارات.

وأضاف: بدايتنا هذا العام بداية خير مع دراجين شباب ونأمل أن نكمل حتى نهاية السنة بالزخم ذاته، ولدينا خبراء في الفريق يقومون بعملية اختيار العناصر الشابة القادرة على العطاء بسخاء وفي الوقت نفسه يمكنها الاستمرار مع الفريق فترة طويلة، والفريق أقام معسكراً في الدولة 3 أسابيع، وبعده أعلن الدراجون التحدي للفوز بطواف الإمارات الذي يقام على أرضنا، والفوز بالمرحلة الثالثة مهم جداً لأنه غير مجرى الترتيب العام ووسع الفارق في الزمن بين الثاني والثالث في هذه المرحلة التي عملنا بتركيز عالٍ عليها، ولن نستهين ببقية الجولات وبشكل خاص المرحلة الخامسة (جبل جيس) التي سنركز عليها بشكل كبير.

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