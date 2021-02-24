إسماعيل عبدالله: «ستراتا» تفخر بالدعم

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

عبّر إسماعيل علي عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع، راعية المرحلة الثالثة لطواف الإمارات 2021، عن سعادتهم وفخرهم واعتزازهم باستضافة الإمارات لهذا الحدث العالمي الكبير، مؤكداً أن دولة الإمارات تواصل تحقيق النجاحات اللافتة على كل المستويات والمجالات، وتلك النجاحات هي ثمرة الدعم والرعاية والاهتمام والمتابعة من القيادة الرشيدة للدولة وتوفير كل مقومات النجاح.

وقال: نحن فخورون بشراكتنا مع طواف الإمارات، وهذا من واقع حرصنا على دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تعود بالأثر الإيجابي على المجتمع سواء في الإمارات أم خارجها، ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز الرياضيين وتحقيق الإنجازات، ونحن سعداء بنجاح المرحلة الثالثة من الطواف والتي انطلقت من مقر شركة ستراتا الشركة الرائدة في مجال التصنيع بمدينة العين وطافت معظم المعالم الحضارية والسياحية في المدينة وصولاً إلى خط النهاية في جبل حفيت.

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