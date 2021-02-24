بوغاتشار بطل المرحلة الثالثة لطواف الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

واصل السلوفيني تادي بوغاتشار تألقه في النسخة الثالثة من طواف الإمارات 2021 بعدما أحرز لقب المرحلة الثالثة «مرحلة جبل حفيت»، التي أقيمت، أمس، في مدينة العين لمسافة 166 كلم، ليحافظ فريق الإمارات على صدارة الترتيب العام للطواف عقب نهاية المرحلة الثالثة، ويؤكد أنه أقوى المرشحين للتتويج باللقب.

وانتزع بوغاتشار لقب المرحلة «ستراتا» بعد أن قطع مسافة السباق في 3 ساعات و58 دقيقة و35 ثانية، ليحصد انتصاراً غالياً لفريق الإمارات ويحافظ للفريق على صدارة الطواف الذي يشهد مشاركة نخبة الدراجين والفرق المحترفة على مستوى العالم.

وجاء فوز بوغاتشار نجم فريق الإمارات بعد منافسة قوية مع البريطاني آدم ياتس دراج فريق إينيوس، وحامل لقب النسخة الماضية 2020، والذي احتل المركز الثاني في المرحلة، إذ انحصرت المنافسة بين الثنائي خلال مرحلة الصعود إلى قمة جبل حفيت والتي تعتبر أصعب مراحل الطواف على الإطلاق، بعدما انفرد بالمقدمة في الأربعة كيلومترات الأخيرة من السباق، قبل أن يتمكن بوغاتشار من الضغط على منافسه وخطف المركز الأول في الـ200 متر الأخيرة.

وحل في المركز الثالث الكولومبي سيرجيو جارسيا دراج فريق إي إف إيديوكيشين بفارق 48 ثانية عن صاحب المركز الأول، فيما احتل الرابع الألماني إيمانويل بوشمان دراج فريق بورا، وخامساً البلجيكي هارم فان هاوك دراج فريق لوتو سودال.

صدارة

وحافظ بوغاتشار على صدارة الترتيب العام للطواف بزمن قدره 7 ساعات و58 دقيقة و30 ثانية، ليوسع الفارق إلى 43 ثانية مع أقرب ملاحقيه على لقب الطواف، البريطاني آدم ياتس الذي نجح في خطف وصافة الترتيب العام من البرتغالي جواو ألميدا دراج فريق كويك ستيب الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق 1.03 دقيقة عن بوغاتشار، بينما قفز إلى المركز الثالث الأسترالي كريس هاربر دراج فريق جامبو فيزما.

وحصد بوغاتشار بطل طواف فرنسا 2020 على 3 قمصان من أربعة في نهاية المرحلة الثالثة بعدما حافظ على القميص الأحمر لمتصدر الطواف، وخطف القميص الأخضر للمتصدر بالنقاط من جواو ألميدا بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة وبفارق 22 نقطة عن ألميدا، فيما تراجع الإيطالي فيليبو غانا دراج فريق إينيوس للمركز الثالث برصيد 21 نقطة. كما حافظ بوغاتشار على القميص الأبيض لأفضل دراج شاب.

شهد مراسم التتويج سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعلي خليفة القمزي مدير عام بلدية العين، إسماعيل علي عبد الله المدير التنفيذي لستراتا، النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، محمد القاسم المدير الإداري في نخيل، والكابتن طيار هاشم الهامشي من طيران أبوظبي.

جهد

من جهته، أكد تادي بوغاتشار بطل المرحلة الثالثة ومتصدر الطواف، أنه مطالب بالتركيز ومواصلة بذل جهد أكبر كون الطواف لم ينته بعد ويتبقى منه 4 مراحل رغم فارق التوقيت الجيد مع أبرز الملاحقين.

وكانت المرحلة الثالثة قد انطلقت من أمام ستراتا للتصنيع بالقرب من مطار العين الدولي مروراً بالعديد من المعالم والأماكن السياحية التي تميز مدينة العين، حتى وصل السباق إلى أصعب التحديات بمرحلة الصعود إلى جبل حفيت لمسافة 10 كيلومترات، وصولاً إلى خط النهاية على قمة الجبل.

وتقام اليوم المرحلة الرابعة «المرجان» التي تنطلق بإمارة رأس الخيمة وهي مرحلة سرعة، وتبلغ مسافتها 204 كلم، إذ من المقرر أن ينطلق السباق من جزيرة المرجان، مروراً بعدد من المعالم، وحتى إلى إمارة أم القيوين على طول الطريق، حيث يبرز الطواف جزيرة السينية ومتحف أم القيوين الوطني وقرية الحمراء وأبراج جلفار، وقلعة ضاية ومتحف رأس الخيمة.

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