القبيسي: كفاءة عالية من المنظمين لطواف الإمارات في التنظيم

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

أشاد محمد سند القبيسي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، بالجهود المبذولة من المنظمين لطواف الإمارات واللجان العاملة في الحدث، والتي برهنت على كفاءة عالية في أول ثلاث مراحل من الطواف، مثمناً الإجراءات الاحترازية الصارمة والالتزام الكبير بالبروتوكول الصحي للدولة.

وقال القبيسي: ما نشاهده حالياً يثلج الصدور وهو ليس بغريب على شباب الإمارات، بفضل دعم ورعاية واهتمام القيادة الرشيدة، وهذا ما يجعلنا نشعر بالفخر لهذه الأرض الطيبة التي أصبحت رائدة في مختلف المجالات عالمياً، لقد تابعنا في المراحل الثلاث من الطواف، واستمتعنا كما استمتع العالم بما شاهده من طبيعة ساحرة ومعالم عمرانية حضارية فخمة في منطقة الظفرة وبالعاصمة أبوظبي، وهذا السحر الأخاذ لبلادنا الحبيبة مستمر في الأيام المقبلة عبر الجولات المتبقية من الطواف الذي يعكس بمروره على معالم متعددة في الدولة أن البيت متوحد في كل المجالات.

كما هنأ القبيسي الفائزين بألقاب المراحل الثلاث، وتمنى التوفيق لممثل الوطن فريق الإمارات بالمراحل المقبلة، كما أشاد بالمستويات التي قدمتها الفرق المشاركة.

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