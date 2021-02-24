الهاشمي: نعتز بالتميز والإبهار

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

عبّر الكابتن الطيار السيد هاشم الهاشمي، مدير مشروع تجاري في طيران أبوظبي، عن فخره واعتزازه بالتميز والإبهار الذي يفوق حد الوصف من طواف الإمارات، معتبراً أن هذا النجاح الكبير يؤكد من البداية أن الطواف سيكون نسخة غير مسبوقة، قياساً بنسختيه السابقتين أو بقية الطوافات حول العالم، لتقدم الإمارات للعالم أجمع صورة جديدة من صور الإبداع الذي لا يخل بالالتزام بالضوابط الصحية.

وقال: لقد استمتعنا واستمتع معنا كل من تابع معنا حول العالم أول يومين من الطواف، بهذا الجمال الذي مزج ما بين الطبيعة الرائعة والفخامة الحديثة، في صورة تعطي كل من يشاهد فكرة كاملة عن طبيعة وتنوع إمارة أبوظبي، وهو ما سيتواصل في بقية المدن والإمارات التي يمر بها الطواف في الأيام المقبلة، ما بين المعالم الحضرية والتاريخية والطبيعة الجبلية.

وأضاف: إن طواف الإمارات وهو يبدأ قصته الثالثة، واحد من أهم الأحداث في الدولة ومنطقتنا العربية، وله أثار إيجابية عديدة مثل ترسيخ ثقافة الدراجات الهوائية والترويج السياحي للدولة، وغيرها من المكاسب العديدة الأخرى التي لا تقتصر على الجانب الرياضي فقط بل تمتد لمكاسب على المديين القريب والبعيد.

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