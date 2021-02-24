مبادرة إماراتية لترجمة مدونة «وادا»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

نجحت مبادرة وطنية إماراتية لمكافحة المنشطات في ترجمة «المدونة العالمية» لمكافحة المنشطات، وإضافتها للموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، في خطوة لتعزيز مكانة اللغة العربية عالمياً، تجاوباً مع مبادرات تعزيز مكانة اللغة العربية في المجتمع.

وأكدت الدكتورة ريمة الحوسني رئيسة اللجنة الوطنية الإماراتية لمكافحة المنشطات أن المبادرة الإماراتية في ترجمة «المدونة العالمية» تأتي تعزيزاً لمكانة اللغة العربية في المجتمع، وتأكيداً على الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية في خدمة المجتمع الدولي بشكل عام والعربي على وجه الخصوص.

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