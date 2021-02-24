برايدي تسعى إلى لقب «سوق دبي الحرة» للتنس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشفت الأمريكية جنيفر برايدي لاعبة التنس العالمية التي أحرزت المركز الثاني في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لتنس السيدات، عن عزمها السعي بكل جهدها للفوز بلقب منافسات بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، التي ستنطلق في 7 مارس المقبل.

وحققت برايدي مجموعة من الانتصارات خلال المنافسات التي خاضتها العام الماضي، حيث نجحت بتجاوز جولات التصفية دون خسارة أي مجموعة. وقال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «فوز برايدي العام الماضي على موغوروزا في ربع النهائي شكّل علامة فارقة في منافسات البطولة، وفي مسيرتها».

وقال صلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس: «تختص جنيفر برايدي بميزة عيش حياتها بعيداً عن الأضواء، ما يساعدها على الحفاظ على وقتها، ونعتقد أنه مع مواصلة مسيرة نجاحها، ستضطر برايدي إلى التعامل مع تزايد الضغوطات، تماماً كما تتعامل معه داخل الملعب».

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