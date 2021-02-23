راشد الظاهري يتوّج بلقب «آل دبليو أس كي»

المصدر: روما – البيان الرياضي

افتتح نجم الكارتينغ الإماراتي البطل الموهوب راشد الظاهري موسم السباق الجديد لعام 2021 بفوز جديد، وقد حقق الظاهري بداية قوية في بطولة كأس العالم للكارتينغ والفوز في البطولة الكبرى نفسها التي فاز بها عام 2019 عن فئة الميني.

وحقق الظاهري محققاً فوزاً جديداً في مسيرته الرياضية، حيث ارتقى إلى مستوى التحدي ضد أكثر من 100 سائق يمثلون أكثر من 50 جنسية قادمين من جميع أنحاء العالم، حيث كانت المنافسة شرسة، في حين اصطف جميع المتنافسين الموهوبين عن فئة أوك - جونيور في سباق كأس أبطال آل دبليو أس كي.

وقال النجم الإماراتي الموهوب: «لدي العديد من الذكريات الرائعة على هذه الحلبة، خصوصاً في سباق أبطال آل دبليو أس كي، لذلك كنت سعيداً بالتقدم والفوز في هذه البطولة مرة أخرى لكن عن فئة أعلى. هذه نتيجة رائعة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الجهود القوية والدعم الفني والتقني من الفريق بأكمله. كان إعداد «الكارت» مثالياً وأعطاني أساساً قوياً للعمل الجاد لتحقيق أفضل ما لدي. أود أن أشكر الفريق بأكمله على جهودهم الرائعة».

ومن جهته، قال الإيطالي فاوتسو ايبوليتي مدرب راشد الظاهري: «هذه نتيجة افتتاحية ممتازة للموسم الجديد، والفريق بأكمله مسرور لفوز راشد في هذا السباق وفي هذه البطولة، لقد تضافرت جهود الفريق بأكمله بشكل جيد، ويمكننا أن نفتخر بأننا تقدمنا معاً في مساعي إيجابية بروح الفوز».

أقيم سباق بطولة كأس العالم للكارتينغ على حلبة أدريا للكارتينغ المبتكرة التي تبلغ مساحتها 1.302 متر والمعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، والتي تمثل تحدياً بطبيعتها الضيقة والمتعرجة، حيث ترتبط الخطوط المستقيمة بسلسلة من الانحناءات القاسية.

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