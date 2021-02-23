ختام منافسات «البطولة المدرسية الإلكترونية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أسدل الستار على منافسات البطولة المدرسية الإلكترونية في لعبة «FIFA 2021»، والتي نظمها اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية بالتعاون مع جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية وشركة OUGAMING.

بعد 5 أيام من المنافسات، حيث شارك بالبطولة طلاب المدارس من مختلف إمارات الدولة، وفاز بالمركز الأول خالد مجدي حسين من مدرسة الزهور الخاصة بالشارقة، وجاء في المركز الثاني جابر عبدالله جابر من معهد التكنولوجيا التطبيقية بدبي فيما حل عبدالله ليث مأمون من مدرسة الزهور الخاصة في المركز الثالث.

وأثنت ميسون أميري المدير التنفيذي للاتحاد المدرسي على التعاون المثمر بين الاتحاد والجمعية، والذي يعتبر نموذجاً للتواصل بين مؤسسات المجتمع الرياضية، ومتمنية أن يتم تكرار مثل هذه البطولات مستقبلاً حتى تتيح فرصة اكتشاف أكبر عدد من المواهب والذي سيساهم في دعم المنتخبات المدرسية في الرياضات الإلكترونية.

ومن جانبه ثمّن المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية جهود الاتحاد المدرسي وتعاونه الكبير، مع الجمعية، والذي أثمر عن إقامة هذه البطولة المميزة، والتي ساهمت في اكتشاف عدد كبير من المواهب الإماراتية والعربية والتي ستشكل رافداً قوياً للرياضات الإلكترونية في الدولة.

وأضاف سعيد الطاهر، إن الرياضات الإلكترونية باتت من الرياضات الجاذبة للجيل الحالي، لذا وجب على كل الجهات المعنية أن تساهم في وضع اللبنة الأولى في هذا المجال، عبر الاستفادة من المواهب التي تفرزها مثل هذه البطولات، بالإضافة إلى توعية الجيل الحالي وتشجيعه على ممارسة الرياضات الإلكترونية بالطريقة السليمة.

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