هيئة المعرفة في دبي تعتمد «أكاديمية بناء الأجسام» مؤسسة تعليم متخصصة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أكاديمية IFBB لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي ضمن هيئاتها التعليمية الخاصة المعترف بها في دبي، وبذلك خطت أكاديمية الاتحاد الدولي في دبي خطوة مهمة في مجالها الأكاديمي كأكاديمية متخصصة في صقل وتدريب وتأهيل المدربين والمتخصصين في رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية.

وباعتماد هيئة المعرفة الأكاديمية مركزاً تعليمياً متخصصاً، أصبحت كل شهادات الخريجين الصادرة من قبل الاتحاد الدولي والمعترف بها في 202 دولة على مستوى العالم موثقة ومعتمدة أيضاً من قبل هيئة المعرفة في دبي مما يزيد من قيمتها.

وأشاد العقيد (م) عبد الكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية بالخطوة واعتبرها إضافة جديدة للأكاديمية التي أصبحت واحدة من أهم مراكز صقل وتدريب المدربين والمختصين ليس على مستوى دولة الإمارات فحسب بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكر أن الأكاديمية تحظى أيضاً باعتماد عديد من المنظمات والهيئات الدولية المعتمدة داخل وخارج الدولة منها اللجنة الأولمبية الدولية، اللجنة الأولمبية الآسيوية، منظمة اليونسكو، منظمة الرياضة والسلام، اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات، منظمة الجامعات الرياضية (fisu)، الرابطة العالمية للاتحادات الرياضية.

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