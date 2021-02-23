«غنتوت» يتأهل إلى المربع الذهبي لكأس البولو الذهبية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

بلغ فريق غنتوت للبولو المربع الذهبي من كأس دبي ايفزا الذهبية للبولو والمقرر إقامته في الثاني من مارس المقبل، بعد فوزه في ختام مبارياته في الدور التأهيلي على فريق ايفزا (مهرة) بنتيجة 12 هدفاً مقابل عشرة أهداف، محققاً فوزه الثالث على التوالي والعلامة الكاملة 6 نقاط، كما فاز فريق بنجاش على فريق الحبتور أحد الفرق المرشحة للقب بنتيجة تسعة أهداف مقابل ستة أهداف، وبذلك يحتل فريق بنجاش المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف غنتوت، فيما جاء فريق الحبتور في المركز الثالث وفريق ايفزا (مهرة) رابعاً.

وسيطر فريق غنتوت على الشوطين الأول والثاني تماماً منهياً الأول متقدماً برباعية نظيفة، وأضاف هدفين في الشوط الثاني دون أية مقاومة تذكر من ايفزا (مهرة)، وفي الشوط الثالث أحرز كل فريق ثلاثة أهداف لينتهي الشوط بتقدم غنتوت بتسعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

وشهد الشوط الرابع نشاطاً لافتاً لفريق ايفزا (مهرة) أثمر عن تسجيل أربعة أهداف وفي المقابل نجح غنتوت في إضافة هدفين ليصل بالنتيجة إلى 11- 7، ويستمر نشاط ايفزا (مهرة) اللافت فيحرز ثلاثة أهداف تباعاً، ليحرج غنتوت ويضعه في موقف لا يحسد عليه ولكن كان لهداف فريق غنتوت والمباراة بابلو يورينتي «7 أهداف» رأي آخر بتسجيله هدف تأكيد الفوز مع نهاية المباراة 12- 10 والصدارة بجدارة.

أما المباراة الثانية أحدث خلالها فريق بنجاش مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على فريق الحبتور بنتيجة تسعة أهداف مقابل ستة أهداف.

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