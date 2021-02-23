شرطة الفجيرة جاهزة لتأمين طواف الإمارات للدراجات

المصدر: الفجيرة – البيان الرياضي

أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، جاهزية القيادة لتأمين الحركة المرورية للحدث العالمي للدراجات الهوائية «طواف الإمارات» الذي تستضيف إمارة الفجيرة مرحلته الخامسة يوم الخميس.

كما وجه قائد عام شرطة الفجيرة بتسخير كل الإمكانات والدوريات المشرفة على تأمين الحركة المرورية أثناء السباق والفرق الميدانية واتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة وتأمين انسيابية حركة السير حفاظاً على أرواح وسلامة الفرق واللاعبين المشاركين.

ومن جانبه أكد العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات أن إدارته قد وضعت خطة لتأمين الطواف والقيام بإغلاق الطرق الداخلية والخارجية جزئياً، والتي تربط إمارة الفجيرة بالمناطق الخارجية التابعة لها.

حيث نوه مدير المرور أنه سيتم إيقاف حركة المركبات الثقيلة والشاحنات من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثالثة ظهراً، داعياً مستخدمي الطريق إلى استخدام الطرق البديلة متمنياً السلامة للجميع.

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