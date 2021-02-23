افتتاح أول ملعب نسائي للبادل تنس في الدولة

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

افتتحت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، أول ملعب نسائي خاص برياضة البادل تنس على مستوى الدولة، بمقر نادي زعبيل للسيدات في دبي، وقالت: «يأتي افتتاح الملعب في إطار تعزيز الجهود من أجل نشر هذه اللعبة والارتقاء بها، وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بضرورة دعم المرأة الإماراتية، وتوفير كل مقومات النجاح لها، من أجل مواصلة مسيرة النجاحات في المجالات المختلفة، بما فيها المنافسات الرياضية، ونأمل أن تشكل رياضة البادل تنس إضافة نوعية، علماً أنه سيتم توفير مدربات متخصصات للعمل على تدريب كل الفئات العمرية من الفتيات والسيدات على ممارسة هذه الرياضة المجتمعية، التي تناسب كل الأعمار».

وأضافت: إننا نفخر في نادي زعبيل للسيدات بتقديم أول نواة لبادل تنس للسيدات، من شأنها أن تخرج لاعبات محترفات يمثلن الدولة في البطولات والمحافل العالمية.

ومن ناحيتها كشفت شيماء عبيد المدير العام لنادي زعبيل للسيدات لـ«البيان» أن إطلاق عضوية «لاعبة» سيتم تصميمها بشكل مدروس، بحيث توفر للاعبات مجمعاً متكاملاً يوفر خدمات رياضية، تؤهلهن للارتقاء بمهاراتهن الرياضية، وتقدم لهن مكاناً للتدريب وملاعب والعديد من الامتيازات، التي تصب في مجال الارتقاء الرياضي.

وقالت: إن الإقبال على هذه الرياضة من العنصر النسائي أصبح منقطع النظير، وجاء إنشاء أول ملعب بادل تنس نسائي حلاً مثالياً للراغبات في ممارسة هذه الرياضة بشكل احترافي، في أجواء تتسم بالخصوصية التامة. كما أكدت أن النادي بصدد إطلاق عضوية خاصة وجديدة كلياً تحت مسمى «عضوية نادي زعبيل للسيدات- فئة اللاعبات».

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