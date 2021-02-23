70 لاعباً يدشنون دولية فزاع للقوس والسهم لأصحاب الهمم

المصدر: دبي-البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق اليوم النسخة السابعة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم لأصحاب الهمم «ثاني بطولات 2021» بمشاركة 70 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 دولة هي سلوفاكيا، الجزائر، فرنسا، الهند، إيران، كازاخستان، رومانيا، روسيا، تركيا، أوكرانيا، إضافة إلى الإمارات مستضيفة الحدث حيث سيتم تطبيق أعلى المعايير الاحترازية العالمية والبروتوكول الطبي في البطولة في أعقاب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة وفي إطار القواعد الإرشادية التي أوصت بها الجهات المعنية وحكومة دبي ومجلس دبي الرياضي، بعد أن حققت دورة «مسبار الأمل» الدولية«دولية فزاع لأم الألعاب» الجائزة الكبرى2021 نجاحاً منقطع النظير على الصعد كافة، ولاسيما الإجراءات الوقائية وخصوصاً أن الأمارات ظلت سباقة في التعامل مع جائحة كورونا لتحقيق المراد.

وتعتبر البطولة الثانية لعام 2021 محطة تأهيلية لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، واختباراً حقيقياً للاعبين بعد فترة التوقف بسبب جائحة كورونا، حيث يتسابق الأبطال النخبة من أجل التواجد في هذا الحدث العالمي، الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية، بعد أن أصبحت«فزاع» علامة فارقة في خريطة بطولات «أصحاب الهمم».

ووجهت اللجنة المنظمة العليا الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على متابعته وتوفير كل مقومات النجاح لأصحاب الهمم.

ورحب ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم بالوفود المشاركة في بطولة القوس والسهم، مؤكدا أن نجاح دورة «مسبار الأمل» لـ «قوى أصحاب الهمم» يعد بكل المقاييس حافزاً كبيراً من أجل الاستمرار وترك بصمة جديدة في جميع بطولات فزاع ،بعد وصول الرسالة إلى العالم بأننا نمارس حياتنا الطبيعية ونستمتع بالألعاب الرياضية وهوايتنا طالما التزمنا بكافة الإجراءات الاحترازية ،وخصوصاً أن الرياضة تعد البوابة الحقيقية لإبراز القدرات، حيث مثلت قدرات أصحاب الهمم في المنافسات الرياضية المختلفة مصدر الهام في العالم بإرادتهم وعزيمتهم ،بعد أن غيرت الإمارات مفاهيم الإعاقة إلى طاقة إيجابية ،بمبادرات وخطط واستراتيجيات أدت إلى دمج أصحاب الهمم في بيئة مثالية.

من ناحيته أكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير البطولة أهمية نسخة القوس والسهم، من منطلق أن اللاعبين المتواجدين في دبي يبحثون عن فرص التأهل وحجز مقاعدهم في الحدث البارالمبي المرتقب «طوكيو».

قوة دفع

قال ماجد العصيمي : إن متابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لأصحاب الهمم وسلامتهم، تمثل قوة دفع كبيرة للجميع لتحقيق النجاح.

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