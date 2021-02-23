محمد بن سليم: عمل جماعي قاد لنجاح «رالي دبي الصحراوي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» للرياضة، بالعمل الجماعي والجهود المشتركة الرائعة التي بذلها المتسابقون والفرق والجهات الراعية والمتطوعون لضمان نجاح وسلامة النسخة الرابعة من رالي دبي الصحراوي 2021.

وقال بن سليم: لقد تم الالتزام بدقة متناهية ببروتوكول جائحة كوفيد-19 الذي تم وضعه بالاشتراك مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لنرد الجميل لثقة حكومة دبي بنا في عودة آمنة لبطولة كأس العالم إلى الإمارة.

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وأضاف: «نحن ممتنون للغاية بجميع من شارك في الرالي لالتزامهم باتباع تدابير جائحة كوفيد-19 بما يتماشى مع المتطلبات الحكومية لضمان سلامة جميع المعنيين بهذا الحدث».

وأوضح: «لقد قدم لنا مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي مقراً رئيسياً مميزاً للرالي، كما وضعت حكومة دبي ثقة كبيرة بنا لإعادة راليات بطولة كأس العالم إلى الإمارة، والتأكد من إدارة الحدث بأمان، وكان الدعم المقدم حاسماً في إنجاح الرالي».

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