العريفي: التدابير الوقائية تسهم في نجاح الطواف

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

ثمّن سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، الدعم الكبير الذي تحظى به مختلف الرياضات في الدولة من قبل القيادة الرشيدة للدولة، ومشيداً بحرص ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لكل الأنشطة والمنافسات الرياضية، التي تقام في مدن منطقة الظفرة.وقال: جاءت المرحلة الأولى من طواف الإمارات 2021 من دون أية عوائق وسارت بشكل جيد للغاية، مشيداً بالمنافسة القوية التي شهدتها المرحلة بين الدراجين المشاركين والرغبة الشديدة من الجميع في الظهور بأفضل مستوى ممكن في أول أيام الطواف. وأضاف: الطواف يشهد تطبيق أعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية في ظل الظروف الاستثنائية، التي يقام فيها الطواف بسبب انتشار فيروس «كورونا».

بداية

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن المجلس اتخذ إجراءات مشددة في التعامل مع مجريات الطواف، وذلك قبل فترة كافية من بداية الحدث، ومروراً بوصول الفرق المشاركة والدراجين من مختلف أنحاء العالم، وتطبيق تلك الإجراءات خلال مراحل الطواف السبع، ووسط إجراءات محكمة للجميع، دراجين ومنظمين ومتطوعين.

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