الهولندي فان دير بويل يتوّج بلقب المرحلة الأولى لطواف الإمارات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أحرز الهولندي ماثيو فان دير بويل لقب المرحلة الأولى من طواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والذي انطلق في نسخته الثالثة، أمس، بمنطقة الظفرة، ويستمر حتى 27 فبراير الجاري، بمشاركة 140 دراجاً عالمياً من نخبة الدراجين، يمثلون 20 فريقاً من 30 جنسية.

وجاء فان دير بويل في المركز الأول، بعدما نجح في قطع مسافة السباق 176 كلم، في زمن قدره 3:45:47 ساعات، وحصل على القميص الأحمر برعاية «أدنوك» كمتصدر للترتيب العام، إضافة إلى القميص الأخضر برعاية «اتصالات» كمتصدر للسباق بالنقاط، وحل في المركز الثاني الهولندي ديفيد ديكيير من فريق جامبو فيسما، ونال القميص الأبيض برعاية شركة نخيل كأفضل دراج شاب، وحل الدنماركي ميشيل مورخو من فريق فينكس ثالثاً في ترتيب المرحلة، ونال البرتغالي جواو الميدا من فريق كويك ستيب القميص الأسود المخصص للسرعة المتوسطة، برعاية طيران أبوظبي.

إثارة

وشهدت المرحلة الأولى إثارة كبيرة منذ البداية حتى الأمتار الأخيرة، وكانت انطلاقتها من حصن الظفرة ومن ثم المرور بمول الظفرة، مدينة زايد، مدارس أدنوك، جزيرة صير بني ياس، الرويس مول، جزيرة الشويهات، ومن ثم الختام في كورنيش شاطئ المرفأ، حيث عبر الدراجون المناطق الحضارية والصحراوية والشواطئ الجميلة في منطقة الظفرة. ويقام الحدث العالمي الأبرز في نسخته الثالثة بأعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وفق بروتوكول صحي محكم يهدف لضمان سلامة جميع المشاركين والمنظمين في ظل تداعيات المرحلة الراهنة.

تتويج

وفي ختام السباق توج ناصر المنصوري وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة بالإنابة ومبارك المنصوري نائب رئيس شؤون منطقة الظفرة في أدنوك وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي الهولندي ماثيو فان دير بويل بطلاً للمرحلة، والقميص الأحمر، من جهته توج سيف خليفة السويدي ممثل بلدية الظفرة الحائز على القميص الأخضر، ومحمد القاسم المدير الإداري لنخيل وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي الفائز بالقميص الأبيض، وناصر الزعابي مدير مكتب الاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي والمقدم أحمد سهيل العامري مدير مركز شرطة المرفأ الفائز بالقميص الأسود.

مرحلة

وتقام اليوم المرحلة الثانية «مرحلة مجلس أبوظبي الرياضي التي تقام في جزيرة الحديريات» وهي من الوجهات السياحية والترفيهية الجديدة في إمارة أبوظبي، بنظام سباق (ضد الساعة)، وتبلغ مسافة السباق 13 كلم، وتقام على مضمار سريع، يضم مسارين مختلفين للدراجات بطول 5 و10 كم على خط مستقيم، تتخلله منعطفات بزوايا عريضة، على طريق ممهد على نحو مثالي، بما يتيح للمتسابقين الحفاظ على سرعتهم العالية، وسوف يحظى المتسابق الأول من الفريق الأسرع الذي يجتاز خط النهاية، بشرف ارتداء «القميص الأحمر»، القميص المخصص لمتصدر الترتيب.

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