الخييلي: التنظيم الاحترافي ينعكس على رياضة الدراجات

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أكد النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية أن النسخة الثالثة من طواف الإمارات تعزز ريادة الدولة في تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، التي لديها إيمان مطلق بأهمية الرياضة ودورها، كما تدعم مكانة الإمارات لدى الاتحاد الدولي للدراجات، ولا سيما أن الإمارات تؤكد دوماً قدرتها على كسب التحديات وقهر الظروف التي يشهدها العالم. وقال: شهدنا انطلاقة قوية في النسخة الثالثة وسط مشاركة نخبة الدراجين، مبيناً أن استمرار الحدث العالمي بقيمة وبحجم طواف الإمارات يسهم في تطور رياضة الدراجات، ويعزز مستويات التفاعل المجتمعي بالرياضة.

وأضاف: إن إقامة الطواف بهذا التنظيم الاحترافي والمشاركة الكبيرة من الفرق العالمية ونجوم اللعبة سينعكس إيجاباً على صعيد خطط انتشار رياضة الدراجات الهوائية وتوسيع قاعدة اللعبة في الإمارات.

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