بوغاتشار: فريق الإمارات في وضع جيد

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أنهى فريق الإمارات للدراجات المرحلة الأولى من طواف الإمارات في وضع جيد نسبياً باحتلال الدراج السلوفيني تادي بوغاتشار المركز السادس عقب نهاية المرحلة الأولى، وفي المركز الخامس للترتيب العام على بعد 8 أجزاء من الثانية فقط خلف الفائز بالمرحلة الهولندي ماثيو ديربويل.

وقال بوغاتشار الفائز بلقب طواف فرنسا العريق العام الماضي، وأحد أبرز الدراجين المرشحين للتتويج بلقب الطواف، بعدما حل وصيفاً في النسخة الثانية: لقد كانت المرحلة الأولى صعبة للغاية خاصة مع شدة الرياح، ولكن في النهاية قام أعضاء الفريق بعمل رائع مع تواجد 4 دراجين في المجموعة الأمامية..

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