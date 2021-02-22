دير بويل: لم أتوقّع الفوز

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أكد الهولندي ماثيو فان دير بويل أنه لم يتوقع الفوز بلقب المرحلة الأولى من طواف الإمارات للدراجات الهوائية، معرباً في الوقت ذاته عن سعادته بالتتويج وتصدر الترتيب العام للطواف عقب المرحلة الأولى.

وكشف دراج فريق البيسين فينيكس عن أن الرياح لعبت لصالحه في المراحل الأخيرة من السباق، خاصة بعد مرحلة السرعة المتوسطة الأولى ما مكنه من اللحاق بمجموعة الدراجين الذين قادوا الصدارة منذ انطلاق السباق.

وقال: قبل انطلاق الطواف كنت أؤمن أنني جئت إلى الإمارات كواحد من الدراجين الذين بإمكانهم الظهور وتمكنت من التواجد في موضع جيد منذ البداية، واللحاق بالمجموعة التي ذهبت بعيداً بعد مرحلة السرعة المتوسطة الأولى، ورغم أن الرياح كانت صعبة فإنها لعبت لصالحي واستطعت تقديم أداء قوي في الأمتار الأخيرة.

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