الشارقة بطل شتاء رجال اليد والعين وصيفاً

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أعلن فريق كرة اليد بنادي الشارقة عن نفسه بطلاً لشتاء بطولة دوري الرجال بختام مشواره بمرحلة ذهاب البطولة رافعاً رصيده إلى 30 نقطة مثّلت العلامة الكاملة للفريق ومن دون أن يتلقى أي هزيمة خلال المباريات العشر التي خاضها وختمها السبت بفوزه على ضيفه فريق الظفرة بنتيجة 28- 17، وسجل الشارقة 309 أهداف خلال المرحلة الأولى من الدوري واستقبلت شباكه 195 هدفاً.

وحل فريق العين وصيفاً برصيده الحالي 24 نقطة ولديه مباراة مؤجلة مع فريق الجزيرة حتى لو خسرها يضاف إلى رصيده نقطة ليتقدم بفارق الأهداف على شباب الأهلي الذي أنهى مشواره برصيد 25 نقطة عقب خسارته أمام ضيفه الوصل بنتيجة 35 - 32.

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