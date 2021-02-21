مسلم العامري: المتطوعون شركاء النجاح بقرية الوثبة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ثمّن مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، الدور الكبير الذي يقوم به المتطوعون والمساهمة الفاعلة لهم في سباقات القدرة التي تقام بالقرية، ذاكراً أنهم شركاء نجاح حقيقيون ويكملون الجهد الذي تبذله اللجنة المنظمة من أجل راحة وإسعاد مجتمع القرية من محبي رياضة الفروسية.

وقال العامري: يشاركنا في القرية عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات الذين يبذلون جهداً لا تخطئه العين ولا يمكن تجاوزه، ونحن نعتبرهم عنصراً مهماً في كل سباق لأنه لولا العطاء الذي يقدمونه لما تمكنا من تنظيم السباقات بشكلها المميز في الموسم الحالي والتي بلغت 8 سباقات خرجت بأفضل صورة نتيجة العمل الجماعي والعطاء المقدم من كل متطوع.

مهام مضاعفة

وأشار العامري إلى أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تقام فيها سباقات القدرة وغيرها من الأنشطة الرياضية أو الفعاليات المختلفة بسبب «كوفيد 19» فإن مهام المتطوعين كانت مضاعفة بالحفاظ على النظام وسلامة الجميع عبر تقديم التوجيهات الإرشادية للتذكير وتأكيد الأهمية، وأضاف: في هذا الجانب لمسنا منهم عملاً رائعاً حافظ على استقرار الأوضاع ونجاح السباقات التي تمت وفق الإجراءات الاحترازية، لذلك نحن بالفعل ممتنون لما يقومون به من عمل يؤكد الروح الإنسانية ورغبتهم في خدمة المجتمع بكل إخلاص وتفانٍ.

وأكد مسلم العامري أن التطوع بشكل عام في الإمارات يعكس الجانب الإنساني والترابط ورغبة العمل الإيجابي لكل فرد، مشيراً إلى أن الإمارات من البلدان المتقدمة جداً في مجال العمل الطوعي والإنساني الذي يتخطى حدودها ليصل إلى كل من يحتاج إلى الدعم والمساندة، واختتم: هذا ما يجعل من الإمارات رمزاً للتسامح والمحبة والعيش في سلام وأمن وأمان.

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