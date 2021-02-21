توقيع اتفاقية «بارالمبية آسيا للشباب» البحرين 2021

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقع الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية بالمنامة السبت اتفاقية استضافة وتنظيم مملكة البحرين لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب التي ستجري في ديسمبر 2021، وحضر مراسم التوقيع طارق الصويعي المدير التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية وعلى الماجد الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية واللاعبة زينة عبد القادر واللاعب أحمد الهنداوي.

وأعرب الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، موجهاً الشكر إلى «البارالمبية الآسيوية» على ثقتها بمملكة البحرين، مشيراً إلى جاهزية اللجنة البارالمبية البحرينية لهذا الحدث المهم.

ووجه ماجد العصيمي الشكر إلى مملكة البحرين قيادة وشعباً واللجنة المنظمة العليا لهذا الحدث القاري برئاسة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة وفرق العمل المختلفة على جهودها المتواصلة في التجهيز لاستضافة الألعاب الآسيوية من خلال الاجتماعات المتتالية لتقديم نسخة استثنائية في ظل التحديات التي واجهت رياضة «أصحاب الهمم» في العالم بسبب جائحة كورونا، مثمناً الجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها اللجنة البارالمبية البحرينية خلال الفترة الماضية من أجل التفاعل مع هذا الحدث القاري المرتقب، والذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية، وخصوصاً أن مملكة البحرين تملك مقومات تنظيم حدث استثنائي سيكون محفوراً في ذاكرة الوفود المشاركة.

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