السدراني يتألق في بطولة مسبار الأمل للشطرنج

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

فاز عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بلقب أفضل لاعب مواطن ضمن بطولة مسبار الأمل في نسختها الأولى، والتي نظمها النادي افتراضياً، بمشاركة 105 لاعبين ولاعبات، بينما فازت اللاعبة ميرا الحمادي من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بلقب أفضل لاعبة مواطنة في البطولة، ومنحت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين الأوائل.

وأشرف على المنافسات تحكيمياً الأوكراني أولكسندر بروهوف مستشار لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، واليونانية تانيا كارالي عضو لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي للشطرنج.

وبارك الدكتور عبدالله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج للاعبين الفائزين ومتمنياً لمن لم يحالفه الحظ الفوز في البطولات المقبلة، ومؤكداً حرص النادي على تنظيم المزيد من البطولات مستقبلاً.

من جهته أثنى محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة على الالتزام العالي الذي ميّز المشاركين في البطولة والجهود التي بذلها فريق العمل لإنجاح الحدث الافتراضي، لافتاً إلى أن البطولة كانت فرصة ثمينة ليقف اللاعبون واللاعبات على مستواهم الذهني تزامناً مع جائحة كورونا.

وأسفرت النتائج عن فوز الأستاذ الدولي الكبير الصربي إيغور ميلادينوفيك بالمركز الأول تلاه الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديماكلينك، ثم الأستاذ الدولي المغربي علي صبار.

وفازت الأستاذ الدولية الكبيرة مهري كلاديفا من تركمانستان بلقب أفضل لاعبة على مستوى البطولة.

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