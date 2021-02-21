منافسات قوية في الجولة قبل الأخيرة لتحدي السرعة ببطولة الشرطة للرماية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تميزت الجولة الثانية لمسابقة تحدي السرعة لفئة الفرق «رجال» التي انطلقت صباح السبت بميادين الرماية للشرطة بالخضيرة بالقوة والإثارة والتشويق بين الفرق المتنافسة، وذلك ضمن مسابقات بطولة الشرطة السنوية للرماية في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي تأتي برعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وينظمها اتحاد الشرطة الرياضي، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة الشارقة.

شهد منافسات الجولة العميد وليد سالم قائد كلية الشرطة عضو اتحاد الشرطة الرياضي رئيس اللجنة الفنية للبطولة، والعميد عارف علي الريس مدير اتحاد الشرطة الرياضي، والمقدم الدكتور سعود سالم الجنيبي نائب مدير الاتحاد، والمقدم أحمد عبد الرحمن العويس نائب رئيس اللجنة العليا للبطولة، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.

تأهيل

وقد أسفرت الجولة عن تأهل فرق القيادة العامة لشرطة دبي، وقيادة قوات الأمن الخاصة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة للمربع الذهبي، حيث ستتنافس في الجولة النهائية وختام البطولة يوم الأربعاء المقبل لتحديد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لهذه المسابقة وتتويجهم بالميداليات الملونة، بجانب تتويج القيادة الفائزة بالدرع العام للبطولة.

وعلى هامش الجولة تم عقد ورشة عمل مصغرة ضمت لجنة حكام البطولة، وقادة الفريقين وأعضاء اللجنة المنظمة، تحدث فيها العميد وليد سالم قائد كلية الشرطة عضو اتحاد الشرطة الرياضي رئيس اللجنة الفنية للبطولة عن آلية الارتقاء بمستوى الرماية بما يتوافق مع متطلبات العمل الأمني والمهارات الشرطية في التعامل مع المواقف الأمنية غير المخطط لها «المفاجئة»، كما تخللتها مداخلات مختلفة من جانب الحضور أثرت النقاش بصورة إيجابية.

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