«الثانوية العامة» من شروط الترشح لرئاسة اتحاد السباحة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد السباحة، التعديلات المقترحة والمرسلة من قبل الاتحاد الدولي للسباحة، فيما يخص لائحة النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي السبت، وحضره ممثلو 12 نادياً من أعضاء الجمعية العمومية.

وتم اعتماد النقاط التي طلب الاتحاد الدولي تعديلها، ومنها أن يكون مؤهل المرشح لمنصب رئيس الاتحاد لا يقل عن الثانوية العامة، مع أخذ موافقة كتابية من الاتحاد الدولي للسباحة، عند تعديل النظام الأساسي للاتحاد من قبل الجمعية العمومية غير العادية، ووضع بعض القواعد العامة لمكافحة المنشطات، ومراقبة تعاطي المنشطات خارج المنافسات.

فيما طالب محمد العامري المدير التنفيذي لنادي الوصل رئيس لجنة الانتخابات، بتسجيل بعض الملاحظات على التعديلات، ومنها إضافة السيادة الوطنية للمادة رقم 15.1.1 ليعطي الحق للقوانين المحلية، من أجل تطبيق بعض الإجراءات والقوانين التي تختلف من دولة إلى أخرى، إضافة إلى مراجعة بند الثانوية العامة لمنصب الرئيس، والذي كان الاتحاد الدولي نفسه قد وافق من قبل على المؤهل الجامعي، والآن يطلب مؤهل الثانوية العامة، وتم إيضاح أن هذه التعديلات طلبتها الجمعية العمومية غير العادية من المجلس المنتخب الجديد، على أن يتم الموافقة حالياً على طلبات الاتحاد الدولي لكي يتم البدء في العملية الانتخابية.

وقررت العمومية غير العادية، أن تبدأ لجنة الانتخابات أعمالها بداية من الأسبوع الحالي، على أن يتم وضع الجدول الزمني للانتخابات، لتقام في مدة من 45 إلى 60 يوماً، وإرسال هذا الجدول الزمني للاتحاد الدولي للسباحة.

وكان الاجتماع، قد بدأ بكلمة من سلطان السماحي رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة، ورحب فيها بالحضور، وأكد سعي الاتحاد إلى المضي قدماً في إكمال التعديلات، من أجل تسليم الاتحاد لمجلس إدارة جديد منتخب من قبل الجمعية العمومية، وتوجه بالشكر للأندية على تفهمها ما يقوم به أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية، للانتقال السليم لمجلس الإدارة الجديد.

فيما أدار الأمين العام لاتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، الاجتماع وبدأ بشرح آلية عمل الاتحاد خلال الفترة الماضية، وطريقة التواصل مع الاتحاد الدولي، وأوضح أنه تم تكليف مكتب قانوني لصياغة الرسائل ما بين الاتحادين المحلي والدولي، بالعودة إلى الأمانة العام لاتحاد السباحة.

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