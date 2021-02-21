6 ميداليات ملونة لكاراتيه الشارقة لرياضة المرأة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حقق فريق الكاراتيه بنادي الشارقة لرياضة المرأة، 6 ميداليات ملونة، في بطولة الإمارات للكاراتيه بنادي الشارقة، بعد منافسة قوية أسفرت عن فوز اللاعبة حوراء العجمي، بالميدالية الذهبية في فردي الكوميتيه سيدات درجة أولى في وزن من 50 إلى 55 كجم، وحصلت زميلتها اليازية خالد، على الميدالية الفضية.

فيما فاز النادي بميداليتين فضيتين أيضاً، عن طريق كل من فاطمة سالم في كوميتيه فردي سيدات درجة أولى وزن فوق وزن 68 كجم، ومريم منصور في الكاتا فردي سيدات درجة أولى، وفاز بالميداليات البرونزية كل من سلامة جاسم، في الكاتا فردي سيدات درجة أولى، وخولة الأنصاري، في الكاتا فردي سيدات درجة ثانية.

ومن جانبها، أشادت مي العامري، إدارية فريق الكاراتيه في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بالمستوى الذي ظهرت عليه لاعبات النادي قائلة: «عودة قوية تؤكد رغبة اللاعبات في تحقيق الميداليات والمنافسة على الألقاب، وأنهن متعطشات للعبة من جديد بعد فترة غياب طويلة عن بساط اللعبة».

وعبّرت التونسية هلا البودي، مدربة الكاراتيه بالنادي، عن سعادتها بالنتائج التي تحققت قائلة: «رغم الظروف الحالية، إلا أن لاعبات الفرق الرياضية يقمن بالتدريب عن بُعد ومتابعة مباشرة للأداء من قبل الطاقم الفني والإداري للنادي، وتمت المشاركة في هذه النسخة بـ 11 لاعبة».

وأضافت: «في ظل الأوضاع الحالية بسبب كورونا، فإن الروزنامة الخاصة بالبطولات ليست واضحة، ولكن فريق النادي سيكون جاهزاً تماماً للمنافسات المقبلة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز