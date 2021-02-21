مركز القادة واتحاد اليد ينظمان دورة علم النفس الرياضي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ينظم مركز إعداد القادة وبالتعاون مع اتحاد كرة اليد دورة علم النفس الرياضي للمدربين بواسطة الاتصال المرئي «عن بُعد» عبر تطبيق زووم، خلال الفترة من 23 ولغاية 25 فبراير الجاري، بين الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساءً خلال أيام الدورة الثلاثة.

والباب مفتوح للراغبين بالمشاركة في الدورة من جميع الدول العربية ولكلا الجنسين، وسيحاضر في الدورة المحاضر الإماراتي الدكتور ناصر صالح العامري أستاذ الإدارة وعلم النفس الرياضي بجامعة الإمارات، وأشار اتحاد اللعبة إلى أنه للتنسيق والمتابعة التواصل مع ياسر لبيب السكرتير الفني للاتحاد.

محاور الدورة

وتشمل الدورة العديد من المحاور وفي اليوم الأول يقدم المحاضر مقدمة في علم النفس ثم مفهوم الإعداد النفسي، ويتبعه بالمشكلات التي تواجه التدريب على المهارات النفسية ومن ثم التخطيط لتدريب المهارات النفسية، ويختتم بمراحل الإعداد النفسي، ويتضمن اليوم الثاني إدراك السلوك الميداني وأساليب التعبئة النفسية وإدارة الضغوط وبناء الثقة بالنفس، وبرنامج اليوم الثالث يتضمن ما هو التصور العقلي وتطبيقات التصور الذهني وفنون الاسترخاء، ويختتم في إدارة الغضب، وسيتم تسجيل الحضور لمنح المشاركين الشهادات المعتمدة.

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