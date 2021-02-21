الهولندي فان ديربويل بطلاً للمرحلة الأولى لطواف الإمارات 2021

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

توج الهولندي ماثيو فان ديربويل بلقب المرحلة الأولى من طواف الإمارات الدولي 2021، الحدث العالمي الوحيد في أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في الشرق الأوسط، والذي انطلقت فعالياته، اليوم الأحد، ويستمر حتى 27 نوفمبر الجاري على مدار 7 مراحل.

وأحرز ديربويل دراج فريق البيسين فينيكس البلجيكي لقب المرحلة "أدنوك" في منطقة الظفرة بعد أن قطع مسافة السباق 176 كلم في زمن قدره 3 ساعات و45 دقيقة و47 ثانية.

وحل في المركز الثاني مواطنه ديفيد دريكر دراج فريق جامبو فيزما، فيما أنهى السباق في المركز الثالث الدانماركي مايكل موركوف دراج فريق كويك ستيب.

وتصدر فان ديربويل الترتيب العام للطواف بعد أن حصد القميص الأحمر برعاية أدنوك، كما تصدر الترتيب العام بالنقاط وحصوله على القميص الأخضر برصيد 20 نقطة، وحل خلفه البرتغالي جواو ألميدا دراج كويك ستيب برصيد 16 نقطة، وثالثا موركوف برصيد 14 نقطة.

وتوج الهولندي ديفيد ديكر بالقميص الأبيض المخصص لأفضل دراج شاب تحت 25 سنة، بينما نال القميص الأسود والمخصص لمرحلة السرعة المتوسطة، البرتغالي جواو ألميدا.

وتقام غداً المرحلة الثانية "مرحلة الحديريات" بالعاصمة أبوظبي، بسباق ضد الساعة ولمسافة 13 كلم.

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