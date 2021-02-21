تحت رعاية رئيس الدولة.. «ختامي الوثبة للهجن 2021» أول مارس

المصدر: أبوظبي ـ وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ينطلق في الأول من مارس المقبل المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2021» ويستمر حتى العاشر من الشهر نفسه بميدان الوثبة في أبوظبي، ويحظى المهرجان بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وينظمه اتحاد سباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ويمثل المهرجان الختامي أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون كونه اللبنة الحقيقية لجميع المهرجانات، حيث يكمل 41 عاماً من النجاحات منذ تأسيسه استمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كان المهرجان دشن انطلاقاته في 1980، وأصبحت المشاركة فيه تحتل مكانة خاصة لدى ملاك الهجن لعراقته التاريخية والتراثية الكبيرة، ويشهد كل عام مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون للمنافسة على الناموس.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان بدء التجهيز للتحضيرات النهائية للمهرجان مع انطلاقة عملية التسجيل أمس عبر برنامج «المركاض الذكي»، وتستمر حتى 24 الجاري، وخصصت اللجنة 36 رمزاً للفائزين بالأشواط الخاصة لهجن الجماعة و223 شوطاً منها 208 للمطايا في الفئات الخمس الخاصة بالسباقات، و15 شوطاً للسباق التراثي.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن منافسات فئة الحقايق، تتضمن 70 شوطاً، على مدار يومين، ويقام في اليوم الأول 30 شوطاً للحقايق الإنتاج، لمسافة 4 كلم، وبالثاني 40 شوطاً، وتدشن اللقايا مشوارها في اليوم الثالث بـ22 شوطاً، ويقام 20 شوطاً في اليوم الرابع.

وتنطلق في اليوم الخامس منافسات السباق التراثي بـ10 أشواط بالفترة الصباحية، كما تقام 10 أشواط للإيذاع الإنتاج في المسائية وتستكمل «الإيذاع» منافساتها مع 26 شوطاً في اليوم السادس.وخصصت اللجنة المنظمة 5 أشواط للسباق التراثي في الفترة الصباحية باليوم السابع، ويبدأ في الفترة المسائية أول تحديات فئة الثنايا لمسافة 8 كلم بسباقات الإنتاج، مع 22 شوطاً وتقام في اليومين التاسع والعاشر، منافسات الحول والزمول، على مدار 32 شوطاً.

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